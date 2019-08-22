Макрон прийме делегацію Ірану перед самітом «Групи семи» в Біарріці

Президент Франції Емманюель Макрон заявив 21 серпня, що в п'ятницю, 22 серпня, за кілька годин до початку у французькому курортному містечку Біарріц саміту «Групи семи» проведе в Парижі зустріч із іранськими високопосадовцями та внесе пропозиції, спрямовані на деескалацію напруженості між Вашингтоном та Тегераном.

Іран вимагає від європейських держав, які є учасниками ядерної угоди 2015 року, захисту від американських санкцій, запроваджених Вашингтоном після виходу з угоди з Тегераном.

«Ми внесли пропозиції або щодо пом’якшення санкцій, або щодо механізму компенсації, щоб іранський народ міг жити краще», – сказав Макрон, не розкриваючи деталей. Сполучені Штати не заявляли про готовність послабити санкції, і наразі незрозуміло, який механізм компенсацій Макрон має на увазі.

Макрон також заявив, що очікує від Ірану повного дотримання ядерної угоди та початку нових переговорів, у яких ітиметься і про іранську програму балістичних ракет, і про політику Тегерана на Близькому Сході.

«Ми побачимо, яка відповідь іранців буде в наступні години. І ми побачимо, наскільки американці готові рухатися вперед», – додав французький лідер.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф підтвердив, що цього тижня зустрінеться з Макроном та французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном у Парижі.

Президент США Дональд Трамп 2018 року вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерана так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями. У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.

До «Групи семи» належать США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія. З ядерної угоди з Тегераном не вийшли три європейські країни – Фоанція, Велика Британія та Німеччина, до яких апелює Іран.