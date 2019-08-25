Франція привітала переговори з Іраном як позитивні

В апараті президента Франції привітали як позитивні переговори французьких керівників із міністром закордонних справ Ірану Могаммадом Джавадом Заріфом, який побував із коротким візитом у Франції.

Як мовиться в повідомленні Єлисейського палацу, в дискусіях також брали участь Німеччина і Велика Британія, і вони будуть продовжені.

Представник апарату президента також повідомив, що переговори, в яких брали участь президент Емманюель Макрон, голова МЗС Жан-Ів Ле Дріан, а також німецькі і британські посадовці, відбулися «за погодженням зі США, в цілковитій гармонії».

Заріф, зі свого боку, після зустрічі з Макроном написав у твітері: «Дорога попереду важка. Але варто спробувати».

Раніше 25 серпня Заріф несподівано прибув до прибережного курортного міста Біарріца на південному заході Франції, де відбувається саміт «Групи семи».

Як написав тоді у твітері речник МЗС Ірану Аббас Мусаві, там міністр планував «продовжити переговори щодо останніх заходів президентів Ірану і Франції» – йдеться про кроки, що мали б на меті врятувати багатосторонню угоду про ядерну програму Ірану 2015 року після одностороннього виходу з неї США і запровадження американських санкцій проти Тегерану.

За повідомленнями, переговорів Заріфа з представниками США не планували.

Коли ж після перших повідомлень про прибуття іранського міністра про це запитали президента США Дональда Трампа, той відповів: «Без коментарів».

Раніше на полях саміту Макрон, який за два дні до того провів із головою МЗС Ірану переговори в Парижі, пообіцяв продовжити ці переговори з Тегераном наступними тижнями, щоб спробувати врятувати угоду.

Після тих переговорів 23 серпня Заріф назвав їх добрими і продуктивними й говорив про певні пропозиції, Макрона, яких він не уточнював, лише назвав «кроком у правильному напрямку».

Раніше цього тижня Макрон пропонував Євросоюзові або полегшити ті санкції проти Ірану, які ще існують поза межами ядерної угоди, або розробити механізм компенсації шкоди, якої завдають іранській економіці нові санкції США, щоб «дати можливість іранському народові жити краще», в обмін на повернення Тегерану до повного виконання угоди.

2018 року Трамп вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерану так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями. У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди.

Франція, Німеччина і Велика Британія, які в угоді представляють Євросоюз, намагалися врятувати угоду і розробили складну систему фінансово-бартерних операцій, щоб оминути санкції США й надати Іранові деяке полегшення, але в Тегерані кажуть, що цього не досить. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.