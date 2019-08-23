Іран назвав продуктивними переговори з Францією про ядерну угоду 2015 року, що мали на меті врятувати її після виходу з неї США.

Міністр закордонних справ Ірану Могаммад Джавад Заріф після зустрічі в Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, як цитують його іранські засоби інформації: «Франція подала деякі пропозиції, і ми подали деякі пропозиції про те, як виконувати угоду, і про кроки, які мали б зробити сторони.

За його словами, Іран не буде вести переговорів про нову угоду.

«Переговори були добрі і продуктивні. Звичайно, залежатиме від того, як Європейський союз зможе виконати свої зобов’язання й після виходу з угоди Америки», – додав він.

А в інтерв’ю Агентству «Франс-прес» Заріф високо оцінив пропозиції Макрона для порятунку угоди. За його словами, це кроки «у правильному напрямку». Але подробиць цих пропозицій міністр не назвав.

За його словами, європейські учасники угоди мають знайти шляхи полегшити становище Ірану після того, як США, вийшовши з угоди, наклали на Тегеран суворі санкції.

«Ми шукаємо шляхів, як Європа може виконати свої зобов’язання, щоб ми могли повернути назад ті кроки, які ми зробили», – додав Заріф, маючи на увазі низку демонстративних кроків Тегерана на порушення деяких умов угоди, що їх Іран зробив, протестуючи проти бездіяльності, на його думку, інших учасників угоди після виходу з неї США.

Макрон раніше цього тижня пропонував Євросоюзові або полегшити ті санкції проти Ірану, які ще існують поза межами ядерної угоди, або розробити механізм компенсації шкоди, якої завдають іранській економіці нові санкції США, щоб «дати можливість іранському народові жити краще», в обмін на повернення Тегерану до повного виконання угоди.

Президент США Дональд Трамп 2018 року вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерана так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями. У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди.

Франція, Німеччина і Велика Британія, які в угоді представляють Євросоюз, намагалися врятувати угоду і розробили складну систему фінансово-бартерних операцій, щоб оминути санкції США й надати Іранові деяке полегшення, але в Тегерані кажуть, що цього не досить. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.