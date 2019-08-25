Голова МЗС Ірану несподівано прибув на місце саміту «Групи семи»

Міністр закордонних справ Ірану Могаммад Джавад Заріф несподівано прибув до прибережного курортного міста Біарріца на південному заході Франції, де відбувається саміт «Групи семи».

Як написав у твітері речник МЗС Ірану Аббас Мусаві, там міністр планує «продовжити переговори щодо останніх заходів президентів Ірану і Франції» – йдеться про кроки, що мали б на меті врятувати багатосторонню угоду про ядерну програму Ірану 2015 року після одностороннього виходу з неї США і запровадження американських санкцій проти Тегерану.

Але, повідомив речник, переговорів із делегацією США не планується.

В апараті президента Франції підтвердили, що Заріф прибув до Біарріца і що його переговорів зі США не заплановано.

Коли ж після перших повідомлень про прибуття іранського міністра запитали президента США Дональда Трампа, той відповів: «Без коментарів».

За словами Трампа, лідери країн «Групи семи» «провели вчора (24 серпня) дискусію щодо Ірану, і це дозволило нам визначити дві спільні лінії: жоден член «Групи семи» не хоче, щоб Іран отримав атомну бомбу, і всі члени «Групи семи» глибоко віддані стабільності і мирові в регіоні».

Раніше на полях саміту президент Франції Емманюель Макрон, який за два дні до того провів із головою МЗС Ірану переговори в Парижі, пообіцяв продовжити ці переговори з Тегераном наступними тижнями, щоб спробувати врятувати угоду.

Після тих переговорів 23 серпня Заріф назвав їх добрими і продуктивними й говорив про певні пропозиції, Макрона, яких він не уточнював, лише назвав «кроком у правильному напрямку».

Раніше цього тижня Макрон пропонував Євросоюзові або полегшити ті санкції проти Ірану, які ще існують поза межами ядерної угоди, або розробити механізм компенсації шкоди, якої завдають іранській економіці нові санкції США, щоб «дати можливість іранському народові жити краще», в обмін на повернення Тегерану до повного виконання угоди.

2018 року Трамп вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерану так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями. У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди.

Франція, Німеччина і Велика Британія, які в угоді представляють Євросоюз, намагалися врятувати угоду і розробили складну систему фінансово-бартерних операцій, щоб оминути санкції США й надати Іранові деяке полегшення, але в Тегерані кажуть, що цього не досить. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.