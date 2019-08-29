Звільнений іранський танкер Adrian Darya, що прямував до Туреччини, змінив курс

Танкер Adrian Darya 1 під іранським прапором змінив курс, раніше прокладений до узбережжя Туреччини – такі дані сайту з відстеження руху суден MarineTraffic.

Танкер, раніше відомий як Grace 1, вказав у Автоматичній ідентифікаційній системі (AIS) курс до Месріна, Туреччина, але 29 серпня дані MarineTraffic показали, що на шляху між Туреччиною та Кіпром судно розвернулося та попрямувало назад у західному напрямку.

Зараз пункт призначення танкера не вказаний.

Мерсін – це портове місто на півдні Туреччини, де наявний нафтовий термінал. Він розташований у близько 200 кілометрах на північний захід від нафтопереробного заводу в Баніясі, Сирія, куди, за повідомленнями, прямував Adrian Darya 1 до затримання на початку липня.

26 серпня влада Ірану повідомила, що продала нафту, яку везе на своєму борту танкер Adrian Darya 1.

17 серпня Сполучені Штати видали ордер на арешт іранського судна Adrian Darya 1 та нафти, яку він везе.

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4 липня влада Гібралтару затримала іранський танкеh Grace1, вважаючи, що він везе нафту на завод в Сирію в порушення міжнародних санкцій. Через два тижні Корпус вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його екіпаж в порушенні правил міжнародного судноплавства. Танкер досі затриманий.

15 серпня влада Гібралтару офіційно повідомила, що танкер вільний. За словами урядовців, Іран зобов’язався не вивантажувати в Сирії нафту з судна.

18 серпня влада Гібратару відкинула запит Сполучених Штатів Америки про арешт танкера і залишила в силі своє рішення дозволили йому залишити порт. Танкер змінив назву на Adrian Darya 1, прапор з панамського на іранський і вийшов з порту, прямуючи до Греції.

Згідно з офіційним повідомленням влади британської заморської території, ордер американського суду не змогли взяти до виконання, оскільки він суперечить чинним нормам Європейського союзу. У Гібралтарі заявили: «діапазон санкцій ЄС проти Ірану, якими керується Гібралтар, є вужчим, ніж діапазон санкцій США».