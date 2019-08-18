Влада Гібралтару відмовилася на запит США арештувати іранський танкер

Влада Гібралтару відкинула запит Сполучених Штатів Америки про арешт іранського нафтового танкера Grace 1 і залишила в силі своє рішення дозволили йому залишити порт.

Згідно з офіційним повідомленням влади британської заморської території, ордер американського суду не змогли взяти до виконання, оскільки він суперечить чинним нормам Європейського союзу.

Йдеться про санкції проти Ірану, сказано в заяві: «діапазон санкцій ЄС проти Ірану, якими керується Гібралтар, є вужчим, ніж діапазон санкцій США».

4 липня влада Гібралтару затримала іранський танкер, вважаючи, що він везе нафту на завод в Сирію в порушення міжнародних санкцій. Через два тижні Корпус вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його екіпаж в порушенні правил міжнародного судноплавства. Британський танкер досі затриманий.

Минулого тижня влада Гібралтару офіційно повідомила, що танкер вільний. Він, однак, як і раніше перебуває в територіальних водах Гібралтару. Згодом стало відомо, що судно змінило назву і відтепер ходитиме під прапором Ірану.