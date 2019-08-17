США видали ордер на арешт іранського танкера, якому дозволили залишити Гібралтар

Сполучені Штати заявляють про видачу ордеру на арешт Іранського нафтового танкера Grace1 за два дні після того, як стало відомо, що суд Гібралтару дозволив судну вийти у відкрите море.
Згідно з ордером, виданим 16 серпня, танкер, вся нафта на його борту та 995 тисяч доларів підлягають конфіскації через порушення Закону США про економічні повноваження в разі надзвичайних міжнародних ситуацій, а також банківське шахрайство, відмивання грошей і зв’язки з тероризмом.
Департамент юстиції США звинуватив судно в спробах «отримати незаконний доступ до іфнансової системи США з метою підтримки протиправного постачання з Ірану до Сирії Корпусом вартових ісламської революції, які визначені як іноземна терористична організація».
Ордер, виданий Окружний судом Вашингтону, адресований «судовим виконавцям Сполучених Штатів та/або будь-якому уповноваженому працівнику правоохоронних органів».
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Судно змінило свою позицію в порту 16 серпня, але чекає на прибуття нового екіпажу, перш ніж залишати Гібралтар. Наразі невідомо, чи вплине видача ордеру США на плани танкера залишити порт.
16 серпня стало відомо, що танкер змінить назву на Adrian Darya і ходитиме надалі під іранським прапором.
Влада Гібралтару 15 серпня дозволила затриманому раніше танкеру залишити порт, незважаючи на заперечення США. Тегеран офіційно запевнив уряд Гібралтару в тому, що судно не буде транспортувати нафту в Сирію.
4 липня влада Гібралтару, заморської території Великої Британії, затримала іранський танкер Grace 1, заявивши, що він везе нафту на завод у Сирію в порушення міжнародних санкцій.
Через два тижні Корпус вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його екіпаж в порушенні правил міжнародного судноплавства. Лондон засудив такі дії.
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