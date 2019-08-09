«Франція говорить від свого імені»: Париж відповів на критику Трампа через Іран

У Парижі 9 серпня відповіли на критичні заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо «плутаних сигналів», які нібито надсилає Ірану президент Франції Емманюель Макрон. Як заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, «Франція висловлюється щодо Ірану від свого імені як суверенна держава».

Таким чином Ле Дріан прокоментував висловлювання Трампа про те, «ніхто не повинен говорити від імені Сполучених Штатів, крім самих Сполучених Штатів».

«Франція глибоко віддана ідеям миру та безпеки в регіоні, віддана справі деескалації напруги та не потребує нічиїх дозволів на це», – йдеться також у заяві голови французького МЗС.

8 серпня Дональд Трамп звинуватив президента Франції Емманюеля Макрона у тому, що той «надсилає плутані сигнали» Тегерану щодо можливості переговорів.

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Президент США не уточнив, про що конкретно йдеться. Раніше цього тижня видання Al-Monitor повідомило, що Макрон запросив президента Ірану Хассана Роугані на саміт Групи семи, який має відбутися в серпні у Франції, щоб той зустрівся із Трампом.

Однак у французькому дипломатичному корпусі це твердження заперечили і заявили в коментарі Reuters, що «пріоритетним є дотримання Іраном свохї ядерних зобов’язань».

Іран звинувачує в порушенні угоди США, президент яких Дональд Трамп 2018 року вивів свою країну з ядерної угоди і повернув суворі американські санкції проти Ірану, а також інших учасників угоди, в першу чергу з Європейського союзу, які, за словами Тегерана, не зуміли пом’якшити наслідки цих санкцій.

Франція, Німеччина і Велика Британія, які в угоді представляють Євросоюз, намагалися врятувати угоду і розробили складну систему фінансово-бартерних операцій, щоб оминути санкції США й надати Іранові деяке полегшення, але в Тегерані кажуть, що цього не досить.