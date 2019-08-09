Трамп критикує Макрона через «плутані сигнали» на адресу Ірану

Президент США Дональд Трамп критикує президента Франції Емманюеля Макрона через «плутані сигнали» на адресу Ірану.

«Іран – серйозна фінансова проблема. Вони дуже сильно хочуть говорити зі США, але отримують «плутані сигнали» від усіх, хто хоче представляти нас, включно з президентом Макроном із Франції», – написав Трамп.

Він не уточнив, про що йде мова.

«Я знаю, що в Емманюеля хороші наміри, як і в інших, але ніхто не повинен говорити від імені Сполучених Штатів, крім самих Сполучених Штатів», – додав Трамп.

Макрон наразі не коментував слова президента США.

Іран звинувачує в порушенні угоди США, президент яких Дональд Трамп 2018 року вивів свою країну з ядерної угоди і повернув суворі американські санкції проти Ірану, а також інших учасників угоди, в першу чергу з Європейського союзу, які, за словами Тегерана, не зуміли пом’якшити наслідки цих санкцій.

Франція, Німеччина і Велика Британія, які в угоді представляють Євросоюз, намагалися врятувати угоду і розробили складну систему фінансово-бартерних операцій, щоб оминути санкції США й надати Іранові деяке полегшення, але в Тегерані кажуть, що цього не досить.