Трамп підписав указ про блокування державних активів Венесуели у США

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає повне блокування всіх розміщених у країні державних активів Венесуели. Обмежувальні заходи поширюються на уряд Ніколаса Мадуро, а також будь-які підконтрольні йому політичні відомства і структури, включно з Центральним банком Венесуели і нафтовою компанією PDVSA.

Американські компанії і приватні особи позбавляються можливості мати бізнес з урядом Мадуро і тими, хто його підтримує, пише Associated Press.

Минулого тижня Трамп заявив, що розглядає запровадження режиму карантину або навіть блокади щодо Венесуели. Ніяких деталей про терміни або масштаби таких Трамп не навів.

Сполучені Штати і більшість інших країн Заходу визнають як законного тимчасового керівника Венесуели голову парламенту Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом у січні 2019 року. Реальна влада в країні залишається в руках Мадуро, якого підтримують, зокрема, Китай, Іран і Росія, яка надіслала до Венесуели своїх військових радників.