Іран заявляє про захоплення іноземного танкера в Перській затоці

Іранський Корпус вартових ісламської революції заявляє про захоплення у Перській затоці іноземного танкера, який, за даними цієї державної воєнізованої організації, контрабандою перевозив нафту «в деякі арабські країни».

Як йдеться в повідомленні корпусу, поширеному 4 серпня іранськими державними ЗМІ, танкер перевозив 700 тисяч літрів палива і був затриманий 31 липня.

За повідомленням, танкер зараз перебуває поблизу провінції Бушер, а його екіпаж у складі семи осіб затримали. Про те, громадянами яких країн є члени екіпажу чи будь-яких інших подробиць про судно, не повідомляють.

П’ятий флот США, базований у Бахрейні, заявляє, що не має інформації на підтвердження інциденту, що стався після затримання Іраном танкера під прапором Панами минулого місяця.

Також у липні Тегеран захопив танкер під прапором Великої Британії в Ормузькій протоці, звинувативши його в порушенні міжнародного морського права.

Це сталося після того, як 4 липня британські морські піхотинці висадилися на іранський танкер біля берегів Гібралтару (британської заморської території) і заявили про його арешт через порушення санкцій.

Лондон засудив дії Ірану як «ворожий акт».

США, зі свого боку, запропонували сформувати міжнародну коаліцію з безпеки судноплавства в Перській затоці.