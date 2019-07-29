Велика Британія відкидає можливість обміну захопленими танкерами з Іраном

Велика Британія відкидає можливість звільнення іранського танкера в обмін на судно під британським прапором, захоплене Іраном у Перській затоці.

«Про взаємний обмін не йдеться. Це ж не питання чогось кшталт бартеру, це питання можнародного права та дотримання обмежень міжнародної правової системи. Ось на чому ми наполягаємо», – сказав міністр закордонних справ Сполученого королівства Домінік Рааб у коментарі BBC 29 липня.

Спілкуючись із журналістом видання Sky News, Рааб висловив думку, що, якщо Іран мусить дотримуватися міжнародних правил, якщо хоче «вийти з темряви і бути прийнятим як відповідальний член міжнародної спільноти».

«Не можна безкарно незаконно затримувати іноземні судна», – стверджує британський урядовець.

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Напередодні вже другий корабель Військово-морських сил Великої Британії прибув до Перської затоки, щоб охороняти британські кораблі. Есмінець Duncan долучився до фрегата Montrose як супроводжувач суден під прапорами Об’єднаного Королівства, що йдуть Ормузькою протокою. Ця стратегічно важлива протока сполучає Перську затоку і Аравійське море.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес пояснив відрядження суден до протоки необхідністю «забезпечити охорону» британським торговельним кораблям, доки сторони не досягнуть дипломатичного рішення.

Речник іранського уряду Алі Рабіеї заявив, що пропозиція Великої Британії створити загнальноєвропейську місію для ескорту танкерів у цьому регіоні є «провокативною» та «несе ворожі сигнали».

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4 липня британські морські піхотинці висадилися на супертанкер Grace1 біля берегів Гібралтару (британської заморської території) і заявили про його арешт через порушення санкцій. У відповідь офіційний Тегеран обіцяв вжити заходів у відповідь, і дійсно невдовзі була спроба затримання британського танкера.

19 липня іранські військові все ж затримали в Ормузькій протоці танкер Великої Британії Stena Impero. Влада Ірану заявила, що затримала судно через порушення ним міжнародного морського права. Лондон засудив цю дію як «ворожий акт» і відкинув пояснення Тегерану, який наполягає, що причиною затримання судна була участь танкера в аварії.