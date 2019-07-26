Державний секретар США Майк Помпео заявив, що готовий поїхати до столиці Ірану Тегерана, щоб пояснити місцевим, як їхні лідери «нашкодили» країні.

«Звичайно, якщо це заклик, я з радістю поїду туди… Я б хотів мати шанс поїхати [до Тегерана] не для пропаганди, а щоб розповісти правду іранським людям про те, що їхні лідери зробили і як це нашкодило Ірану», – сказав Помпео в ефірі телеканалу Bloomberg.

Він нагадав, що міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф часто спілкується з американцями під час своїх візитів до Нью-Йорку для участі в зустрічах Організації Об’єднаних Націй.

Американсько-іранські відносини загострилися у 2018 році, коли президент США Дональд Трамп заявив про вихід з ядерної угоди, назвавши її недостатньою для того, щоб стримати розвиток ядерної енергетики Ірану. Решта країн-учасниць – Франція, Німеччина та Велика Британія – намагалися переконати Іран і надалі виконувати умови угоди. Однак Тегеран заявляє, що втратив терпіння через брак підтримки з боку європейських держав перед американськими санкціями.

Зокрема 3 липня Роугані заявив, що планує знову запустити важководний дослідницький реактор у місті Арак, який був виведений з експлуатації за умовами угоди 2015 року.​

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7 липня Іран оголосив, що посилює збагачення урану за межами ліміту (вище 3,67%). Ця відмітка передбачена умовами ядерної угоди 2015 року. Така заява Тегерана прозвучала через рік після того, як президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів свою країну із ядерної угоди та відновив санкції проти Ірану. У відповідь на дії США Іран зажадав від інших учасників угоди захисту від американських санкцій.

До укладення угоди 2015 року Іран виробив 20-відсотковий збагачений уран, необхідний для палива реактора у Тегерані, а рівень збагачення для його південної АЕС в Бушері склав 5%. Для виробництва ядерних озброєнь необхідний уран, збагачений до 80-90%.