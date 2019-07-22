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23 Липень 2019, Київ 00:09
Новини | Міжнародні

Британський уряд провів екстрену нараду через захоплення танкера Іраном

У листі до Ради безпеки ООН Лондон наполягає, що танкер законно перебував у територіальних водах Оману, коли на його борт потрапили іранські військові

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Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 22 липня головувала на екстреному засіданні щодо того, як Лондон має відреагувати на захоплення Іраном танкера під британським прапором в Ормузькій протоці.

На зустрічі йшлося про те, як убезпечити перевезення нафти у стратегічному регіоні на тлі загострення відносин між Заходом й Іраном.

Британські високопосадовці після зустрічі повідомили, що міністр закордонних справ Джеремі Гант планує 26 липня виступити в парламенті щодо захоплення танкера і 23 його членів екіпажу.

У листі до Ради безпеки ООН Лондон наполягає, що танкер законно перебував у територіальних водах Оману, коли на його борт потрапили іранські військові.

/**/ /**/ /**/ Один із захоплених танкерів – британський
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Влада Ірану заявляє, що всі 23 члени екіпажу захопленого судна залишаються на борту в порту Бандар-Аббас, є здоровими і перебувають у безпеці. За словами голови Організації морських портів Ірану Аллахморада Афіфіпура, які транслює державне телебачення країни, доля екіпажу залежить від готовності до співпраці з владою Ірану.

Лондон засудив захоплення Іраном нафтового танкера в Перській затоці 19 липня як «ворожий акт» і відкинув пояснення Тегерану, який наполягає, що причиною затримання судна була участь танкера в аварії.

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