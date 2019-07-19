Іран повідомив, що «конфіскував» британський танкер

Іранський Корпус вартових Ісламської революції повідомив, що «конфіскував» британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці. Військові заявили, що корабель порушив міжнародні морські норми.

За даними Ірану, на борту перебуває 23 моряки.

Британія заявила, що «терміново шукає більш детальну інформацію» про інцидент.

Портал Vesselfinder вказує, що Stena Impero перевозить хімічні та нафтові продукти. Корабель збудований у 2018 році і наразі плаває під прапором Великої Британії. Його пунктом призначення є порт у Джубаїлі, Саудівська Аравія.

4 липня Велика Британія ​захопила іранський танкер біля Гібралтару через підозру, що судно перевозить нафту до Сирії.

Іран закликав Лондон звільнити танкер і пригрозив у відповідь захоплювати британські судна.

18 липня іранське державне телебачення повідомило, що патруль Корпусу вартових ісламської революції захопив в Ормузькій протоці іноземний танкер, на борту якого було 12 людей.

Перед цим представник МЗС Ірану Аббас Мусаві повідомив, що Іран відбуксирував у свої територіальні води для ремонту танкер з Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) після отримання його сигналу про допомогу.

Водночас, як заявив агенції AP чиновник із Міністерства оборони США, Вашингтон «має підозри», що Іран міг захопити танкер.