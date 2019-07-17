Іран заявляє про поломку зниклого танкера з ОАЕ

Іран відбуксирував у свої територіальні води для ремонту танкер з Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) після отримання сигналу про допомогу, повідомив агентству ISNA представник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

За його словами, в Перській затоці у танкера виникли технічні неполадки. Також представник відомства запевнив, що Іран надасть необхідну допомогу в ремонті танкера, відповідно до міжнародного законодавства.

Нафтовий танкер Riah з ОАЕ відхилився від курсу в бік Ірану і перестав передавати свої координати, проходячи через Ормузьку протоку 13 липня. Представники ОАЕ стверджували, що їхній танкер не передавав запиту про допомогу.

Як заявив агенції AP чиновник із Міністерства оборони США, Вашингтон «має підозри», що Іран міг захопити танкер.

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Інцидент стався на тлі загострення відносин між Тегераном і Вашингтоном.

Велика Британія 4 липня захопила іранський танкер біля Гібралтару через підозру, що судно перевозить нафту до Сирії.

Іран закликав Лондон звільнити танкер і пригрозив у відповідь захоплювати британські судна.