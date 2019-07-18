Іран захопив іноземний танкер в Ормузькій протоці

Патруль Корпусу вартових ісламської революції захопив в Ормузькій протоці іноземний танкер, на борту якого було 12 людей, повідомляє іранське державне телебачення.

За повідомленням, танкер перевозив нафту від іранських контрабандистів до іноземних замовників і був захоплений 14 липня.

При цьому іранське телебачення не повідомляє ані того, звідки танкер, ані громадянства членів команди.

Кілька днів тому нафтовий танкер Riah з ОАЕ відхилився від курсу в бік Ірану і перестав передавати свої координати, проходячи через Ормузьку протоку 13 липня, а 14 липня потрапив в іранські територіальні води.

Проте Тегеран не підтверджував, що захоплений танкер з ОАЕ.

Напередодні представник МЗС Ірану Аббас Мусаві повідомив, що Іран відбуксирував у свої територіальні води для ремонту танкер з Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) після отримання його сигналу про допомогу.

Водночас, як заявив агенції AP чиновник із Міністерства оборони США, Вашингтон «має підозри», що Іран міг захопити танкер.

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Інцидент стався на тлі загострення відносин між Тегераном і Вашингтоном.

Велика Британія 4 липня захопила іранський танкер біля Гібралтару через підозру, що судно перевозить нафту до Сирії.

Іран закликав Лондон звільнити танкер і пригрозив у відповідь захоплювати британські судна.