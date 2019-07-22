Іран заявив про арешт «17 шпигунів ЦРУ»

Влада Ірану заявила про затримання сімнадцяти громадян, підозрюваних у співпраці з Центральним розвідувальним управлінням США. Про це повідомляє агентство ISNA з посиланням на Міністерство інформації і національної безпеки Ірану.

Влада стверджує, що іранські спецслужби «знищили мережу агентів», пов’язаних із ЦРУ.

За офіційними повідомленнями, кілька людей були засуджені до смертної кари, ще кілька – до тривалих термінів ув’язнення.

Іранців, стверджує агентство, завербували агенти ЦРУ, коли ті брали участь в «іноземних конференціях». Затримані не були державними службовцями, повідомила влада.

При цьому ЗМІ ставлять ці твердження під сумнів, вказуючи на відсутність доказів і схожі оголошення в минулому з боку представників спецслужб Ірану. Зокрема, 19 липня влада в Тегерані заявили про виконання смертних вироків щодо низки «кібершпигунів», не надавши при цьому подробиць звинувачень або інформації про обставини їх затримання.

Президент США Дональд Трамп у своєму твітері заявив, що в повідомленні Тегерану немає «ані слова правди». «Просто ще більше брехні і пропаганди від релігійного режиму, який руйнується і не уявляє, що з цим робити», – заявив Трамп.

19 липня стало відомо про затримання Іраном британського танкера Stena Impero. Судно було захоплене Корпусом вартових ісламської революції – впливової в країні державної воєнізованої організації. Stena Impero і його екіпаж досі не залишили території країни.

Ситуація біля берегів Ірану загострилася після того, як США і Саудівська Аравія звинуватили Тегеран у атаках на танкери в Оманській і Перській затоках. У липні Тегеран був звинувачений в спробі захоплення нафтового танкера в Перській затоці і в захопленні саудівського танкера. В Ірані всі звинувачення заперечують.

Санкції, повторно запроваджені Сполученими Штатами Америки в кінці 2018 року, забороняють будь-якій країні й організації купівлю іранської нафти. Вашингтон заявляє, що мета – повністю зупинити експорт палива, щоб відрізати владу Ірану від великого джерела доходів.

У червні США розширили санкції, визнавши Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією. Крім цього, під персональні санкції потрапив верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, а американська соціальна мережа «Інстаграм» заблокувала сторінки низки видатних діячів країни.