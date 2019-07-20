«Іран обрав небезпечний шлях» – реакція Лондона на захоплення танкера під прапором Британії

Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант висловив стурбованість з приводу захоплення 19 липня Тегераном танкера під прапором Великобританії в Перській затоці, заявивши, що «Іран обрав небезпечний шлях».

«Вчорашні дії в Перській затоці показують тривожні ознаки того, що Іран може вибрати небезпечний шлях незаконної та дестабілізаційної поведінки», – заявив Хант 20 липня.

Він зазначив, що реакція офіційного Лондона «буде виваженою, але міцною», додавши, що Британія «гарантує безпеку своїх перевезень».

Раніше, після захоплення Іраном британського нафтового танкера в Ормузькій протоці, Хант заявив, що його країна зосереджена на дипломатичних, а не на військових варіантах вирішення ситуації.

Хант – один з двох кандидатів на місце прем’єрки Терези Мей після її відходу з поста лідера Консервативної партії. Колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон, однак виглядає більш ймовірним кандидатом на зайняття цієї посади.

У канцелярії британського уряду 20 липня заявили, що Великобританія, як і раніше, глибоко стурбована неприйнятними діями Ірану, які є «очевидним викликом міжнародній свободі судноплавства». Там додали, що на вихідних будуть проходити зустрічі з пошуку шляхів вирішення ситуації.

Британія і її союзники в США засудили дії Ірану 19 липня, після того як Тегеран захопив британський танкер в Перській протоці, одному з найбільш стратегічних комерційних морських маршрутів в світі. Інший танкер, маркований як британське судно під прапором Ліберії, також був ненадовго зупинений іранськими силами безпеки, але пізніше йому дозволили відновити рух за маршрутом.

Іранський Корпус вартових ісламської революції 19 липня заявив, що «конфіскував» британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито недотримання «міжнародних морських правил».

Напівофіційне іранське інформагентство Fars повідомило 20 липня, що до затримання Stena Impero потрапив у аварію з іранським рибальським човном. Іранська сторона заявила, що наразі танкер стоїть в порту Бендар-Аббаса, всі члени екіпажу залишаються на кораблі.

Власник і оператор Stena Impero, компанія Stena Bulk і Northern Marine, заперечила будь-які порушення з боку екіпажу. За даними компанії, на борту танкера перебуває 23 моряки, зв’язку з ними немає. Повідомлень про постраждалих серед моряків немає, членами екіпажу є громадяни Індії, Росії, Латвії та Філіппін.

4 липня британським військово-морським флотом був затриманий іранський танкер Grace-1 під прапором Панами за підозрою в контрабанді нафти до Сирії на порушення санкцій Європейського союзу. 19 липня влада Гібралтару продовжила термін арешту судна на 30 днів. 12 липня Тегеран закликав Великобританію негайно звільнити нафтовий танкер.