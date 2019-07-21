НАТО закликає Іран повернути захоплені танкери

НАТО закликає Іран повернути захоплені нещодавно два комерційні танкери.
Вчинок Тегерану у альянсі вважають «явним викликом міжнародній свободі судноплавства»
«Ми закликаємо Іран негайно звільнити кораблі і їхній екіпаж. Сполучене королівство ясно дало зрозуміти, що їхнім пріоритетом є врегулювання ситуації шляхом діалогу і дипломатії. НАТО підтримує всі дипломатичні зусилля з врегулювання цієї ситуації», – мовиться у заяві НАТО.
Зазначається також, що всі союзники Альянсу стурбовані дестабілізуючою діяльністю Ірану.
Іранський Корпус вартових ісламської революції 19 липня заявив, що «конфіскував» британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито недотримання «міжнародних морських правил».
Напівофіційне іранське інформагентство Fars повідомило 20 липня, що затримання Stena Impero пов’язане із аварією іранського рибальського човна, який відправив сигнал лиха, а британський корабель буцімто проігнорував цей сигнал. Власник і оператор Stena Impero, компанія Stena Bulk і Northern Marine, заперечила будь-які порушення з боку екіпажу.
Іранська сторона заявила, що наразі танкер стоїть в порту Бендар-Аббаса, всі члени екіпажу залишаються на кораблі. А це 23 моряки – з Індії, Росії, Латвії та Філіппін.
Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант, коментуючи захоплення танкера під британським прапором в Перській затоці, заявив, що «Іран обрав небезпечний шлях». У британському уряді назвали це «очевидним викликом міжнародній свободі судноплавства».
4 липня британським військово-морським флотом був затриманий іранський танкер Grace-1 під прапором Панами за підозрою в контрабанді нафти до Сирії на порушення санкцій Європейського союзу. 19 липня влада Гібралтару продовжила термін арешту судна на 30 днів. 12 липня Тегеран закликав Великобританію негайно звільнити нафтовий танкер.
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