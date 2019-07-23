Помпео: заяви Ірану щодо викриття американських «шпигунів» варто сприймати скептично

Усі заяви Ірану слід сприймати «з зерном солі», сказав державний секретар США Майк Помпео 22 липня, коментуючи повідомлення Тегерана про викриття шпигунської мережі американського Центрального розвідувального управління. В інтерв'ю телеканалу WFTV 9 у штаті Флорида Помпео наголосив, що «всі повинні бути глибоко скептичні» щодо висловлювань іранської влади.

Раніше Іран заявив, що 18 липня його спецслужби заарештували 17 підозрюваних у шпигунстві від імені США, частина з них засуджені до смертної кари. «Ідентифіковані шпигуни використовувалися в чутливих і життєво важливих центрах приватного сектора в економічній, ядерній, інфраструктурній, військовій та кіберобластях... де вони збирали секретну інформацію», – заявило Міністерства розвідки Ірану.

Президент США Дональд Трамп також заперечив твердження Тегерана. Виступаючи перед журналістами в Білому домі 22 липня, Трамп заявив, що Тегеран «не поважає Сполучені Штати» і це ускладнює пошук домовленостей для заміни ядерної угоди 2015 року. Президент США в односторонньому порядку торік оголосив про вихід Вашингтона з угоди, сторонами якої, крім Ірану, є також кілька світових держав та ЄС.