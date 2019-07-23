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23 Липень 2019, Київ 10:49
Новини | Міжнародні

Помпео: заяви Ірану щодо викриття американських «шпигунів» варто сприймати скептично

Державний секретар США Майк Помпео

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Усі заяви Ірану слід сприймати «з зерном солі», сказав державний секретар США Майк Помпео 22 липня, коментуючи повідомлення Тегерана про викриття шпигунської мережі американського Центрального розвідувального управління. В інтерв'ю телеканалу WFTV 9 у штаті Флорида Помпео наголосив, що «всі повинні бути глибоко скептичні» щодо висловлювань іранської влади.

Раніше Іран заявив, що 18 липня його спецслужби заарештували 17 підозрюваних у шпигунстві від імені США, частина з них засуджені до смертної кари. «Ідентифіковані шпигуни використовувалися в чутливих і життєво важливих центрах приватного сектора в економічній, ядерній, інфраструктурній, військовій та кіберобластях... де вони збирали секретну інформацію», – заявило Міністерства розвідки Ірану.

Президент США Дональд Трамп також заперечив твердження Тегерана. Виступаючи перед журналістами в Білому домі 22 липня, Трамп заявив, що Тегеран «не поважає Сполучені Штати» і це ускладнює пошук домовленостей для заміни ядерної угоди 2015 року. Президент США в односторонньому порядку торік оголосив про вихід Вашингтона з угоди, сторонами якої, крім Ірану, є також кілька світових держав та ЄС.

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