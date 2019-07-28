Відень: представники Ірану, Росії, Китаю і Європи обговорили шляхи порятунку ядерної угоди

Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зустрівся у Відні з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Росії та Китаю, щоб обговорити шляхи збереження ядерної угоди 2015 року.

«Атмосфера була конструктивною. Обговорення пройшли добре. Не можу сказати, що ми до щось вирішили, але можу сказати, що є багато зобов’язань», – сказав Аракчі у коментарі інформаційному агентству Reuters після зустрічі з представниками інших країн-учасниць угоди.

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Представник Росії у міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що переговори «зробили можливим подальше обговорення ситуації навколо імплементації цієї угоди.

Приводом для перемов стала ескалація напруги між Іраном та Сполученими Штатами і їхніми союзниками, в тому числі конфронтацію на морі та порушення Тегераном пунктів угоди.

Згідно з домовленостями 2015 року, укладеними у Відні, Тегеран погоджувався суттєво обмежити свою ядерну програму в обмін на послаблення санкцій. Однак у 2018 році президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів свою країну з угоди та оголосив про поновлення санкцій.

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У відповідь 7 липня Іран оголосив, що посилює збагачення урану за межами ліміту, передбаченого угодою (тобто вище 3,67%).

До укладення угоди 2015 року Іран виробив 20-відсотковий збагачений уран, необхідний для палива реактора у Тегерані, а рівень збагачення для його південної АЕС в Бушері склав 5%. Для виробництва ядерних озброєнь необхідний уран, збагачений до 80-90%.