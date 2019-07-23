США створять коаліцію для патрулювання Ормузької протоки – Помпео

США створять міжнародну коаліцію для охорони та супроводу танкерів в Ормузькій протоці. Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео в інтерв’ю телеканалу WFTV 9.

За його словами, метою патрулювання стане збереження торговельних шляхів у регіоні відкритими. Помпео наголосив, що США не хочуть війни з Іраном. «Ми просто хочемо, щоб вони припинили терористичну діяльність по всьому світу», – заявив держсекретар.

Вашингтон раніше заявляв про необхідність коаліції і про те, що США ведуть переговори про співпрацю в цьому напрямку з низкою країн.

Напруженість у відносинах між Тегераном і Вашингтоном зросла після відмови Ірану виконувати частину зобов'язань за ядерною угодою. Тегеран вдався до цих кроків після того, як США в односторонньому порядку вийшли з угоди, звинувативши іранську владу в розробці ядерної зброї. Слідом за цим Вашингтон відновив дію деяких санкцій проти Ірану.

Після цього загострилася ситуація біля берегів Ірану. США і Саудівська Аравія звинуватили Тегеран у атаках на танкери в Оманській і Перській затоках.

У липні Тегеран був звинувачений у спробі захоплення британського нафтового танкера в Перській затоці, що йшов у супроводі фрегата Montrose, і в захопленні саудівського танкера. В Ірані всі звинувачення заперечують.

19 липня іранські військові затримали в Ормузькій протоці танкер Великобританії. Влада Ірану заявила, що затримала судно через порушення ним міжнародного морського права.