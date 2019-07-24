Громадяни США іранського походження позиваються до уряду, щоб побачити родичів

Родини в Сполучених Штатах, які намагаються побачитися зі своїми родичами з Ірану та ще чотирьох переважно мусульманських країн, звернулися в штаті Каліфорнія з позовною заявою. Вони вимагають скасувати запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа заборони.

Група громадян і резидентів США вказує, що вони змушені впродовж місяців на дозволи, які надаються лише на індивідуальній основі. Захисники говорять, що не існує жодної формальної процедури подачі такої заяви.

«У них немає інших варіантів, і тому єдиною надією у них є суд», – сказав адвокат позивачів Кертіс Моррісон.

Міністерство національної безпеки США ще не відреагувало на запит про коментар з цього приводу.

Крім Ірану, запроваджена адміністрацією Трампа заборона також поширюється на Лівію, Сомалі, Сирію, Ємен, Північну Корею, а також на чиновників із Венесуели.