Іран звільнив 9 із 12 громадян Індії з екіпажу захопленого танкера

Іран звільнив дев’ятьох із 12 громадян Індії з екіпажу нафтового танкера під прапором Панами, затриманого 14 липня, повідомляє індійська влада.

Тегеран звинуватив судно MT Riah у контрабанді палива. Захоплення танкера відбулося на тлі загострення відносин між Іраном, Великою Британією і США.

На даний час в ув’язненні в Ірані залишається 21 громадян Індії, зокрема троє з судна MT Riah і 18 із танкера Stena Impero, що йшов під британським прапором і був захоплений Тегераном минулого тижня.

Stena Impero і 23 членів його екіпажу Іран затримав, звинувативши в порушенні міжнародного морського права.

Крім громадян Індії, на судні також перебувають троє росіян, латвієць і філіппінець.

25 липня Індія оголосила, що її дипломатам в Ірані дали доступ до екіпажу Stena Impero.

Тим часом, іранські державні ЗМІ 26 липня заявили, що Оман буде виступати посередником у суперечці між Британією й Іраном.

Міністри закордонних справ Оману й Ірану мають зустрітися в Тегерані 27 липня.