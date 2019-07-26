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27 Липень 2019, Київ 00:24
Новини | Міжнародні

Іран: «Вартові революції» повідомляють про сутички з «контрреволюціонерами» у курдській провінції

Район Іранського Курдистану неодноразово ставав місцем сутичок між іранськими урядовими силовиками. На фото: військові навчання іранських курдів, жовтень 2017 року

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Один із солдатів Корпусу вартових ісламської революції Ірану загинув у сутичці з «контрреволюціонерами» поблизу кордону з Іраком – про це повідомляє сам Корпус 26 липня.

Як повідомляють пов’язані з урядом новинні агенції Ірану з посиланням на Корпус, його прикордонний патруль «зіштовхнувся та вступив у бій із контрреволюційною групою в Сарвабаді», місті в Іранському Курдистані.

Один з військових корпусу в ході сутички «був поранений та помер дорогою до шпиталю», повідомляють у організації.

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Також, за повідомленнями, кілька членів угруповання, з яким зіштовхнувся патруль, «були вбиті або поранені, значна кількість їхнього озброєння та боєприпасів була знищена».

Ще кілька членів «контрреволюційного угруповання» нібито втекли з цього регіону.

Район Іранського Курдистану неодноразово ставав місцем сутичок між іранськими урядовими силовиками та курдськими бойовиками.

У вересні 2018 року Іран заявив про страту трьох курдів, яких звинувачували в приналежності до курдських збройних угруповань.

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