Помпео: США зможуть сформувати коаліцію в Перській затоці

Державний секретар США Майк Помпео заявляє, що «дуже впевнений» у тому, що Вашингтону вдасться сформувати міжнародну коаліцію з безпеки судноплавства в Перській затоці. Водночас він не уточнив, які держави братимуть участь у цій коаліції.

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що отримав відповіді від декого із союзників, і оголошень можна чекати вже найближчим часом.

Помпео і Еспер виступали 4 серпня в рамках візиту до Австралії.

Міністр оборони Австралії Лінда Рейнольдс заявила, що її країна серйозно вивчить пропозицію США, але, за її словами, рішення наразі не ухвалили.

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США запропонували низці країн створити коаліцію після загострення відносин з Іраном, зокрема, після захоплення Тегераном британського танкера. Проте наразі ця пропозиція викликала мало підтримки.

Уряд канцлера Німеччини Анґели Меркель 31 липня заявив, що Німеччина «не бажає» приєднуватися до військово-морської місії під проводом США в Ормузькій протоці, але розглядає можливість участі в європейській морській місії.

Міністр закордонних справ Гайко Маас також 31 липня заявив, що Німеччина не братиме участі в американській ініціативі.

Велика Британія минулого тижня направила в цей район есмінці, які супроводжують британські судна – у відповідь на рішення Ірану захопити британський танкер у Перській затоці. Перед цим Британія захопила іранський танкер біля Гібралтару через підозру в порушенні санкцій ЄС.