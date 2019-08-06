Іран представив нові ракети власного виробництва

Іран представив три нові моделі високоточних керованих ракет класу «повітря – повітря» власного виробництва. Про це повідомляє агентство Irna.

Міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що снаряди можна встановлювати на винищувачах, вертольотах і безпілотники. Одна з моделей може вражати ціль на відстані більше 50 кілометрів.

За словами Хатамі, нові розробки повинні продемонструвати «міць і гідність» Ірану.

ЗМІ зазначають, що презентація нового зброї відбулася на тлі чергового загострення відносин між Тегераном і Вашингтоном. У травні минулого року США в односторонньому порядку вийшли з так званої ядерної угоди. Слідом за цим Вашингтон відновив дію деяких санкцій відносно Ірану. Американська влада впевнена, що укладений три роки тому договір дозволяв іранцям отримати кошти на таємну розробку ядерної зброї. У Тегерані заперечують ці звинувачення.