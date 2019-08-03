Іран анонсував третій крок на порушення ядерної угоди

Міністр закордонних справ Ірану Могаммад Джавад Заріф заявив, що невдовзі його країна здійснить третій крок на скорочення виконання своїх зобов’язань за ядерною угодою 2015 року.

«Ми вже заявляли, що якщо її не повністю виконують інші, ми так само будемо виконувати її не повністю», – наводить його слова іранське парламентське агентство ICANA.

Він не уточнив, що саме це буде за крок.

Наразі Іран уже збільшив запаси свого збагаченого урану, а також підвищив рівень його збагачення понад межі, визначені угодою.

Іще у травні Тегеран оголосив, що буде поступово відмовлятися від виконання угоди через те, що інші її сторони «не виконують своїх зобов’язань».

Іран звинувачує в порушенні угоди США, президент яких Дональд Трамп 2018 року вивів свою країну з ядерної угоди і повернув суворі американські санкції проти Ірану, а також інших учасників угоди, в першу чергу з Європейського союзу, які, за словами Тегерана, не зуміли пом’якшити наслідки цих санкцій.

Франція, Німеччина і Велика Британія, які в угоді представляють Євросоюз, намагалися врятувати угоду і розробили складну систему фінансово-бартерних операцій, щоб оминути санкції США й надати Іранові деяке полегшення, але в Тегерані кажуть, що цього не досить.