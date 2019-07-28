Іран планує відновити діяльність ядерного реактору в місті Арак

Голова Організації атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі заявив, що Тегеран планує відновити діяльність ядерного реактора на важкій воді в місті Арак, передає іранське агентство ISNA. Це суперечить ядерній угоді 2015 року.

Важка вода може бути використана для виробництва плутонію, із якого можуть виготовляти ядерну зброю.

Згідно з домовленостями 2015 року, Тегеран погоджувався суттєво обмежити свою ядерну програму в обмін на послаблення санкцій. Однак у 2018 році президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів свою країну з угоди та оголосив про поновлення санкцій.

​У відповідь 7 липня Іран оголосив, що посилює збагачення урану за межами ліміту, передбаченого угодою (тобто вище 3,67%).

До укладення угоди 2015 року Іран виробив 20-відсотковий збагачений уран, необхідний для палива реактора у Тегерані, а рівень збагачення для його південної АЕС в Бушері склав 5%. Для виробництва ядерних озброєнь необхідний уран, збагачений до 80-90%.