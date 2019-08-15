Радник із нацбезпеки США Джон Болтон про «ядерний інцидент» у Росії та стосунки Трампа і Путіна

Невдалою спробою Росії досягти технологічного прориву у сфері доставляння ядерної зброї назвав радник з національної безпеки США Джон Болтон нещодавній інцидент в Росії, що призвів до витоку радіації. Спроби Росії досягти таких проривів, зокрема, в сфері гіперзвукової зброї, здебільшого базуються на вкрадених американських технологіях, наголосив Болтон в інтерв'ю журналістці «Голосу Америки» Ґреті Ван Састерен.

– У Росії відбувся певний ядерний інцидент. Які останні новини про це?

– Давайте так, ми знаємо більше, ніж я готовий розповісти.

– Добре. Що ви можете розповісти?

Хоча економіка Росії за обсягами приблизно дорівнює Нідерландам, вона все ще достатньо витрачає на оборону

– Це приклад, коли Росія намагається досягти технологічних проривів в своїх можливостях доставляти ядерну зброю. Очевидно, щось пішло не так, однак, це демонструє, що хоча економіка Росії за обсягами приблизно дорівнює Нідерландам, вона все ще достатньо витрачає на оборону не тільки модернізуючи свій ядерний арсенал, а і будуючи нові механізми доставки, гіперзвукові літальні апарати, гіперзвукові крилаті ракети – здебільшого вкрадені з американських технологій.

Тепер треба враховувати, що й інші країни можуть оволодіти цими технологіями, що є «справжнім викликом» для США і для їхніх союзників, додав посадовець.

Попри ядерні випробування та розбіжності в позиціях США та Росії, Америка намагається підтримувати діалог з Москвою там, де це можливо, зокрема у питаннях контролю над ядерним озброєнням та протидії тероризму, заявив американський посадовець.

«Лише пару тижнів тому я зустрівся із російським колегою і нашим колегою із Ізраїлю, щоб радники з національної безпеки трьох країн обговорили Сирію, присутність Ірану в Сирії, – сказав Болтон. – Отже, ми спілкуємося з ними, проводимо діалог з питань контртероризму. Без сумнівів, з багатьох питань ми не погоджуємося з ними».

Дональд Трамп вважає гарними свої відносини з російським президентом Путіним

Президент США Дональд Трамп вважає гарними свої відносини з російським президентом Путіним і сподівається, що вони перейдуть у конструктивну співпрацю між країнами, стверджує Болтон.

Він навів приклад спілкування США та Росії щодо дотримання виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД).

«Ми проводили з ними переговори стосовно виходу з угоди про ДРСМ і вони це зрозуміли. Ми сказали, що вони порушують угоду, бо так і було, однак, у нас були і інші причини її полишити, бо існує загроза китайських ракет середньої дальності, що також загрожує Росії навіть більше, ніж Сполученим Штатам. Тому, гадаю, є спільні стратегічні інтереси, особливо щодо зростання військової потужності Китаю і ми про це говорили з росіянами і, думаю, такий діалог триватиме».

Коментуючи ситуацію у Венесуелі, Болтон, серед іншого, порадив Росії змінити свою політику щодо цього конфлікту і перестати підтримувати режим Мадуро, особливо, якщо Росія хоче, щоб новий уряд Венесуели виплачував борги попередників перед Росією.

«Ми переконані, що країни, чужі для цієї півкулі, такі як Росія, Китай, Іран, їх представники, такі як Куба, мають змінити свій підхід». Болтон відзначив, що значна частина урядів країн регіону перебувають в опозиції до режиму Мадуро.

«Це питання не вирішується у Вашингтоні. Його підтримує народ Венесуели та інші в цій півкулі», – додав посадовець.

Питання дій Росії у Венесуелі підіймав і президент Трамп у спілкуванні з Володимиром Путіним, повідомив Болтон.

«Можливо, найбільш цікаво, з того, що Путін сказав, що вони не можуть приймати економічні рішення у Венесуелі, він практично заявив, що режим Мадуро забрав цю нафтову компанію і розорив її. Гадаю, росіяни та китайці мають дуже обережно ставитись до своїх дій там, бо уряд Венесуели винен їм мільярди доларів і якщо новий уряд прийде і вирішить, що цей борг був незаконним, вони можуть відмовитись від нього. Тому, якщо хочеш отримати переваги від видобутку венесуельської нафти, мусиш добре подумати про те, якою буде позиція нового демократично обраного уряду стосовно тих, хто підтримував режим Мадуро», – сказав радник з національної безпеки США Джон Болтон.

Військовий експерт, ексначальник Центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони Росії Володимир Дворкін заявив у відповідь, що Росія не крала технології гіперзвукового зброї і розробила їх задовго до США: «Гіперзвуковий апарат-планер був розроблений ще в Радянському Союзі, коли американці нічим подібним ще й не займалися. Те, що зроблено в цій галузі – це російські розробки, російські ідеї і російські технології для їхнього втілення», – цитує Дворкіна російська інформагенція «Інтерфакс».

8 серпня на морському випробувальному полігоні в селищі Ньонокса, що за 40 кілометрів від міста Сєвєродвінськ, стався вибух. За офіційною заявою державної корпорації «Росатом» і Міністерства оборони Росії, це сталося під час випробувань «рідинної реактивної рухової установки з ізотопним джерелом живлення».

Загинули п’ять співробітників «Росатому», ще кілька були тяжно поранені і доставлені в спеціалізований медичний центр у Москві, який займається лікуванням радіаційних уражень. Акваторія Білого моря була закрита, а жителям Ньонокси оголосили, що їх тимчасово вивезуть з селища, для того щоб провести на полігоні якісь секретні роботи.

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