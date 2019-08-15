Візит Трампа до України поки що не планується – посол

У графіку президента США Дональда Трампа на даний час немає поїздки до України, повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

«Візити такого рівня плануються дуже наперед. Чи хотів би я, щоби такі плани з’явилися? Звісно! Я хочу зустріти президента Трампа в Україні. … У 2008 році президент Буш приїхав сюди, щоби продемонструвати чітку підтримку України напередодні саміту НАТО. Крім того, ця поїздка дала президенту Бушу можливість у подальшому ділитися з європейськими колегами враженнями від того, що він побачив та почув в Україні. Візит топ-посадовця з Вашингтона – і йдеться не лише про президента – свідчить, що та чи інша столиця є важливою для США. Такі візити завжди є знаком, сигналом», – сказав Тейлор в інтерв’ю «Європейській правді».

Водночас він додав, що зустріч президентів України і США відбудеться восени, і кадрові призначення Володимира Зеленського не стануть на перешкоді цим зустрічам.

«У Варшаві чи то у Нью-Йорку буде коротка зустріч. Це буде можливість для президентів сказати «Hello!» один одному, особисто обмінятися привітаннями. Можливо – поділитися однією-двома ідеями. А справжня, повноцінна зустріч відбудеться після того. Я сподіваюся, що вона буде за місяць чи два у Вашингтоні. От саме тут буде реальне, змістовне спілкування президентів», – сказав Тейлор.

Він також заперечив, що причиною перенесення візиту Зеленського до США було призначення ним головою Офісу президента Андрія Богдана, який був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського, проти якого, за даними американських ЗМІ, веде розслідування ФБР США.

«Жодних перешкод, крім питання графіку. Обидва президенти… зайняті люди… А Україна обрала собі президента… Він має повне право добирати свою команду, обирати тих, хто йому радитиме, і будь-які рішення у цій царині – то не наша справа. Тож можу сказати: ні, я не знаю про такі чутки», – сказав посол.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи час його можливої зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом, говорив, що вона може відбутися у вересні у Вашингтоні.

Конкретні дати наразі не визначені.