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15 Серпень 2019, Київ 01:10
Новини | Політика

МЗС: візит Зеленського до Вашингтона майже погоджений

Наразі дата візиту Зеленського до США невідома

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Візит президента України Володимира Зеленського до столиці США Вашингтона майже погоджений, повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю виданню «BBC News Україна».

«Візит вже майже погоджено. Цим опікується Офіс президента напряму», – сказала Зеркаль.

На початку липня посол України в США Валерій Чалий називав дві можливі дати для поїздки Зеленського до США: або серпень (коли президент України відвідає тільки Вашингтон), або вересень (коли цей візит буде поєднаний із участю в дебатах на сесії Генеральної асамблеї ООН).

У серпні Офіс президента України заперечив інформацію в ЗМІ, які написали, що американська сторона не погоджує зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, поки Андрій Богдан залишається головою Офісу президента.

Представники посольства США в Україні в коментарі Радіо Свобода зазначили, що позицію Вашингтона 27 липня висловив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Під час пресконференції в Києві він сказав, що запрошення Трампа залишається чинним, українській стороні не висували жодних умов.

Сам президент США говорив, що Зеленський «дуже скоро» приїде у Вашингтон.

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