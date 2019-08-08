Зеленський – складний співрозмовник для Путіна – Бузаров

Гості програми «Ваша Свобода»: політичний експерт Андрій Бузаров; голова департаменту Донецької облдержадміністрації у 2014–2016 роках Олександр Меланченко.

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном зі своїм російським, можна сказати, колегою – президентом Росії Володимиром Путіним і закликав того «вплинути» на бойовиків, щоб ті «припинили вбивство наших людей». Після такої розмови у Путіна заявили, що варто впливати на ЗСУ, які нібито обстрілюють «мирне населення Донбасу». І саме після такої розмови ці так звані «їхтамнєти» ще 10 разів порушили перемир’я. Щоправда, цього разу обійшлося беж жертв. Хоча раніше кілька українських воїнів загинули.

Олександр Лащенко: Пане Бузаров, відбулося вже два спілкування відносно нового президента України Володимира Зеленського з Путіним. Є сенс від такого спілкування – сам на сам, пане Бузаров, хоча тільки по телефону?

Андрій Бузаров (переклад): Як президент Зеленський не міг не відреагувати. З іншого боку, трагедія, яка сталася з українськими вояками, не перша, і не виключені у майбутньому схожі провокації російської сторони. Мені здається, що вся ця ситуація наближає можливу зустріч у «нормандському форматі», яка відбудеться найближчими місяцями. Я не знаю, де і коли. Але, можливо, ця зустріч відбудеться.

Путін і Зеленський сядуть за стіл переговорів. Не виключаю, що представник американської сторони може брати участь у наступному засіданні «нормандської групи»

Такі ситуації, на жаль, є трагедією для українських громадян, але з політичної точки зору не може так далі тривати ця ситуація. Я думаю, що і Путін, і Зеленський сядуть за стіл переговорів. Я не виключаю, що представник американської сторони може брати участь у наступному засіданні «нормандської групи». Тоді ми, напевне, побачимо якісно новий підхід до вирішення конфлікту на Донбасі.

У нас унікальна ситуація. На жаль, у нас немає посла США тут і немає нашого посла в США! За 29 років незалежності я не пам’ятаю такої ситуації. Треба це питання зараз вирішити. Я думаю, що до візиту (Зеленського до США – ред.) і буде пристосоване вирішення питання послів. Але в контексті Росії зараз тільки одна фігура, яка пов’язує, – Курт Волкер. Я не виключаю, що Курт Волкер буде присутнім на наступній зустрічі Путіна і Зеленського. Тільки США можуть впливати на Росію, так як треба. Візит Зеленського до Трампа у США, я переконаний, визначить чимало питань щодо Донбасу.

Ми побачимо якісно новий етап переговорів. Не виключаю, що будуть нові угоди або ж якісь кроки, які спрямовані на імплементацію мінських угод. Ці нові угоди, можливо, будуть винесені на голосування у Верховній Раді. Я допускаю гнучкість… Це залежить від західних партнерів.

– Пане Меланченко, на вашу думку, є взагалі сенс таких дзвінків Зеленського на адресу Путіна?

У Зеленського як у президента немає іншого виходу, як телефонувати Путіну. Зрештою, не вдарить же він його ножем на найближчій зустрічі

​Олександр Меланченко (переклад): У Зеленського як у президента немає іншого виходу, як телефонувати Путіну. Зрештою, не вдарить же він його ножем на найближчій зустрічі у якомусь «нормандському форматі». Інша справа, що наші ЗСУ повинні давати чітку відповідь, не лише на словах, а відповідь вогнем, «вогнем і мечем». А завдання президента – якимось чином донести до президента Росії, що ми не маємо наміру бути «хлопчиками для биття», що буде чітка відповідь. Є істерика на російських каналах, що ми ледь вже не йдемо брати Краснодар.

Він (Путін – ред.) йде тільки в атаку, в атаку, в атаку. І для Путіна, і для цих утворень – «ЛНР», ДНР» – іншого шансу немає. Тільки війна. Як тільки агресивні дії припинять, постане питання людей, які живуть на тій, українській, території: що це за утворення? Тому такі провокації будуть постійно. Зупинятися їм не можна.

– Панове, Зеленський замість Порошенка як візаві Путіна – це важче буде господареві Кремля чи, навпаки, легше, зважаючи на брак досвіду Володимира Зеленського?

Зеленський є актор. Ніколи не зрозумієш, яку маску він одягає. Путіну з усім його колосальним досвідом спілкуватися з актором не так і просто

​Андрій Бузаров: Звісно, складніше для Путіна. Зеленський є актор. Ніколи не зрозумієш, яку маску він одягає. Він може з тобою спілкуватися за одних обставин, в інших обставинах – з іншою маскою. І Путіну з усім його колосальним досвідом, з усім його досвідом радянського розвідника, контррозвідника, думаю, спілкуватися з актором не так і просто. Всі інститути у Росії, які займаються аналітикою і так далі, навряд чи зможуть спрогнозувати результат і хід майбутньої зустрічі Зеленського і Путіна. Тому для Путіна президент Зеленський як візаві – не дуже хороший варіант, із точки зору ведення переговорів.

Ми всі чули про манеру ведення переговорів Путіна. Це також тактика «запізнення», щоб люди трішки нервували. Він завжди дуже підготовлений, дуже інформований. І завжди агресивна манера, він ніколи не слухає. Зеленському, думаю, це абсолютно все одно. Для Путіна така людина не завжди зручна. По суті, це вперше в історії України ми бачимо таке співвідношення. Якщо брати пострадянські країни, то в основному керівництво – це колишні вихідці з комсомолу, які є зрозумілими для Путіна. Зеленський і Саакашвілі нове покоління представляють.

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Щодо територій, то, мені здається, це питання навіть поза можливостями Зеленського. Тут тільки санкції і можливий якийсь переговорний процес із Росією. Так робили ізраїльтяни, коли з палестинцями боролися. Не думаю, що буде двосторонній формат.

Якби ми 6 років розстрілювали свої міста, то там було б вже мокре місце. Путіну це складно пояснити

​Олександр Меланченко: На жаль, Росія звикла як? Як вони у Чечні воювали? Тотальне бомбардування, тотальні обстріли і більше нічого. Підійшли до села, розстріляли село, а потім зайшли у село і подивилися, хто живий, а хто – ні, взяли у полон, розповіли, що, виявляється, вони воювали з ними. Приблизно за тією ж схемою вони хочуть показати картинку, що ми просто «розстрілюємо» свої міста. Але вже 6 років йде ця війна! Якби ми 6 років розстрілювали свої міста, то там було б вже мокре місце. Путіну це складно пояснити. Донецьк живий і здоровий. Спочатку показують картинку «квітучого Донецька» і тут же ж розповідають, як його «розстрілюють». Це як шизофренія на російських телеканалах.

Путіну буде дуже складно на переговорах. У Зеленського є право на помилку. Завжди можна сказати, що це молодий політик, десь помилився, десь можна підкорегувати. У Путіна немає права на помилку. Я думаю, що, можливо, навіть відтягуватиметься ця зустріч, наскільки можливо, з боку Путіна. Навпаки, політика України йде в атаку. Говоримо: давайте зустрічатися, давайте розмовляти, повертайте Донеччину назад, а наступним буде Крим. І Путін це розуміє. Путіну складно нести Донеччину на своїх плечах. 3–4 мільйони населення ще не носили.