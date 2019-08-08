Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 Серпень 2019, Київ 08:30
Новини | Події

Штаб ООС: бойовики на Донбасі 10 разів порушили перемир’я минулої доби

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 7 серпня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

Дивитись коментарі

Підтримувані Росією бойовики минулої доби 10 разів порушили оголошене на Донбасі перемир’я, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил вранці 8 серпня.

За повідомленням, бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Від початку доби 7 серпня було два обстріли, повідомили в штабі.

Втрат з боку українських військових немає, йдеться в повідомленні.

«Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», – повідомляють українські військові.

Як в «ДНР» вирішили змінити Росію на Україну?
Embed
Як в «ДНР» вирішили змінити Росію на Україну?

No media source currently available

0:00 0:05:50 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» про обстріли минулої доби не повідомляють. В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у двох обстрілах своїх позицій. Про постраждалих не йдеться.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня. За даними українського Генштабу, від часу оголошення перемир’я загинули шестеро українських військових, дев’ятеро були поранені.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині, 27 травня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Війна за Донбас: Як Зеленський воює з Росією

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG