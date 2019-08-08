Штаб ООС: бойовики на Донбасі 10 разів порушили перемир’я минулої доби

Підтримувані Росією бойовики минулої доби 10 разів порушили оголошене на Донбасі перемир’я, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил вранці 8 серпня.

За повідомленням, бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Від початку доби 7 серпня було два обстріли, повідомили в штабі.

Втрат з боку українських військових немає, йдеться в повідомленні.

«Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», – повідомляють українські військові.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» про обстріли минулої доби не повідомляють. В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у двох обстрілах своїх позицій. Про постраждалих не йдеться.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня. За даними українського Генштабу, від часу оголошення перемир’я загинули шестеро українських військових, дев’ятеро були поранені.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.