Бандерштат – Донбасові. Що сказали на фесті українського духу Донецьку й Луганську

Днями в Луцьку завершився 13-й фестиваль українського духу «Бандерштат», який російські ЗМІ охрестили «фашистським». Радіо Донбас.Реалії побувало на фестивалі, щоб перевірити: а чи правда там так страшно, як кажуть із російських екранів? А також запитали у гостей і учасників фестивалю: що б вони хотіли сказати Донбасові?

День перший. На «Бандерштат» починають з’їжджатися гості. Наметове містечко, ватра і співи під гітару. На території багато молоді і дітей. Атмосфера дружня і майже сімейна. Люди починають знайомитися, питати, хто звідки приїхав. Кажу, що сама родом із Донбасу, і одразу ж чую у відповідь: «Усе буде добре. Донбас обов’язково повернеться додому». Так виникла ідея спитати у відвідувачів: а що б вони хотіли сказати жителям Донбасу?

Бажаю мирного неба над головою і внутрішньої гармонії

– Вітання з «Бандерштату». Бажаю нам всім бути єдиними. Бажаю відчувати себе частиною однієї нації. Бажаю мирного неба над головою і внутрішньої гармонії.

– Привіт з «Бандерштату» мешканцям окупованого Донбасу, від тих, хто переїхав із Донбасу у 2015 році.

– Всем привет, я землячка, я из Лисичанска. Не бойтесь приезжать с Восточной Украины на Западную, здесь очень клёво, здесь хорошие люди и хорошая атмосфера. Тут всем будут рады, как и мне.

– Бажаємо щастя, миру, дружби та злагоди. Приїжджайте до нас, у нас є мандрівний клуб, ми мандруємо по горах, по долинах, по річках. В нашому колективі об’єдналося дуже багато людей, і зі Сходу, і з Заходу, і між нами немає ніякої ворожнечі.

– Хочемо передати привіт людям, які живуть на Донбасі, щоб ви трималися. Привіт із Луцька. Мирного неба!

Щоб на ваших вулицях з’являлося якомога більше жовто-блакитних прапорів і було якомога менше військової техніки.

– Передає вітання місто з Заходу України – Луцьк. Хочу побажати, щоб на ваших вулицях з’являлося якомога більше жовто-блакитних прапорів і було якомога менше військової техніки.

– Терпіння і здоров’я. Щоб у них вистачило духу витримати це і лишитися людьми при такій ситуації. Ми з ними, вони з нами. Я сподіваюся, що нічого не зміниться, і ніхто не зможе в їхні мізки влізти. Ми вас любимо, Україна єдина, приїжджайте до нас в Коломию!

– Привіт Донбасу з Луцька. Хочу побажати, щоб завжди був мир. Щоб вони знали, що ми всі Україна, ми всі разом – ми єдині: Захід і Схід завжди разом. Хай світі завжди буде мир.

Крим, Донбас, повертайтеся скоріше додому

– Крим, Донбас, повертайтеся скоріше додому. Ми любимо вас і чекаємо.

В останній день фестивалю вирішую спитати в учасників фестивалю: що б вони хотіли сказати Донбасові?

Тримайтеся, ми вас любимо, ми з вами

​Іван Леньо, гурт Kozak System: «Тим, хто чекає повернення в Україну, – терпіння, наснаги і розуміння того, що ви маєте робити спротив. Щоб загарбники розуміли, що вони на чужій території. Тримайтеся, ми вас любимо, ми з вами».

Вікторія Жуковська і М’яч Дредбол, ведучі фестивалю «Бандерштат»: У нас із М’ячем є карта України, на якій ми витираємо те чи інше місто. І ми хочемо нарешті витерти Донецьк і приїхати туди, щоб відмітити, що ми були у Донецьку. Моє дитинство, шкільні канікули, практично минули в Донецькій області. У мене спогади неймовірні про Донецьку область, і правда дуже хочеться приїхати з якимось фестивалем, і повернутися в те місто, де я провела своє дитинство.

Ми свято віримо, що цей день Незалежності 24 серпня стане дуже знаковим

І ми свято віримо, що цей день Незалежності 24 серпня стане дуже знаковим. Він стане дійсно незалежним не тільки для всієї України, а й для гарячих регіонів: для Донецької та Луганської області. І можна буде спокійно навіть наступного літа приїхати на фестиваль Незалежності на Донбас.

Вітання всім мешканцям Донецької та Луганської областей, незалежно від того, по який бік лінії фронту вони є

​Сергій Жадан, письменник, музикант: Доброго дня всім, мене звати Сергій Жадан, я письменник, сам із Луганщини, живу в Харкові. І хочу передати вітання всім мешканцям Донецької та Луганської областей, незалежно від того, по який бік лінії фронту вони є. Побажати щастя, радості, добра і завершення цієї війни, відновлення мирного, спокійного життя і праці на користь і благо нашої з вами країни.

Андрій Хливнюк, музикант: Привіт усім, мене звати Андрій Хливнюк, я вокаліст гурту «Бумбокс»: маю честь і радість переказати вітання на Донбас. Будьте здорові, побачимося, сподіваюся, дуже швидко, якраз після нашої перемоги.

Сергій Мартинюк, соліст гурту «Фіолет», директор фестивалю «Бандерштат»: Вітаю жителів Донбасу з прийдешнім днем Незалежності. Єдине, чого від всієї душі, від нашої команди, хочу побажати – мирного неба над головою, для того, щоб кожен на своїй землі займався своєю справою, а не потерпав від війни. Ми переможемо. Вірю, що за рік, два «Фіолет», нарешті, за 10 років існування приїде з сольним концертом в Донецьк. Там і зустрінемось.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)