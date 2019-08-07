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07 Серпень 2019, Київ 20:19
Донбас.Реалії

Бандерштат – Донбасові. Що сказали на фесті українського духу Донецьку й Луганську

Відвідувачі «Бандерштату»

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Днями в Луцьку завершився 13-й фестиваль українського духу «Бандерштат», який російські ЗМІ охрестили «фашистським». Радіо Донбас.Реалії побувало на фестивалі, щоб перевірити: а чи правда там так страшно, як кажуть із російських екранів? А також запитали у гостей і учасників фестивалю: що б вони хотіли сказати Донбасові?

Вітання Донбасу від Бандерштату
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Вітання Донбасу від Бандерштату
відео Радіо Свобода

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День перший. На «Бандерштат» починають з’їжджатися гості. Наметове містечко, ватра і співи під гітару. На території багато молоді і дітей. Атмосфера дружня і майже сімейна. Люди починають знайомитися, питати, хто звідки приїхав. Кажу, що сама родом із Донбасу, і одразу ж чую у відповідь: «Усе буде добре. Донбас обов’язково повернеться додому». Так виникла ідея спитати у відвідувачів: а що б вони хотіли сказати жителям Донбасу?

Бажаю мирного неба над головою і внутрішньої гармонії

– Вітання з «Бандерштату». Бажаю нам всім бути єдиними. Бажаю відчувати себе частиною однієї нації. Бажаю мирного неба над головою і внутрішньої гармонії.

– Привіт з «Бандерштату» мешканцям окупованого Донбасу, від тих, хто переїхав із Донбасу у 2015 році.

– Всем привет, я землячка, я из Лисичанска. Не бойтесь приезжать с Восточной Украины на Западную, здесь очень клёво, здесь хорошие люди и хорошая атмосфера. Тут всем будут рады, как и мне.

Гості «Бандерштату»
Гості «Бандерштату»

– Бажаємо щастя, миру, дружби та злагоди. Приїжджайте до нас, у нас є мандрівний клуб, ми мандруємо по горах, по долинах, по річках. В нашому колективі об’єдналося дуже багато людей, і зі Сходу, і з Заходу, і між нами немає ніякої ворожнечі.

– Хочемо передати привіт людям, які живуть на Донбасі, щоб ви трималися. Привіт із Луцька. Мирного неба!

Щоб на ваших вулицях з’являлося якомога більше жовто-блакитних прапорів і було якомога менше військової техніки.

– Передає вітання місто з Заходу України – Луцьк. Хочу побажати, щоб на ваших вулицях з’являлося якомога більше жовто-блакитних прапорів і було якомога менше військової техніки.

– Терпіння і здоров’я. Щоб у них вистачило духу витримати це і лишитися людьми при такій ситуації. Ми з ними, вони з нами. Я сподіваюся, що нічого не зміниться, і ніхто не зможе в їхні мізки влізти. Ми вас любимо, Україна єдина, приїжджайте до нас в Коломию!

Акустичний вечір на фестивалі
Акустичний вечір на фестивалі

– Привіт Донбасу з Луцька. Хочу побажати, щоб завжди був мир. Щоб вони знали, що ми всі Україна, ми всі разом – ми єдині: Захід і Схід завжди разом. Хай світі завжди буде мир.

Крим, Донбас, повертайтеся скоріше додому

– Крим, Донбас, повертайтеся скоріше додому. Ми любимо вас і чекаємо.

В останній день фестивалю вирішую спитати в учасників фестивалю: що б вони хотіли сказати Донбасові?

Тримайтеся, ми вас любимо, ми з вами

Іван Леньо, гурт Kozak System: «Тим, хто чекає повернення в Україну, – терпіння, наснаги і розуміння того, що ви маєте робити спротив. Щоб загарбники розуміли, що вони на чужій території. Тримайтеся, ми вас любимо, ми з вами».

Вікторія Жуковська і М’яч Дредбол, ведучі фестивалю
Вікторія Жуковська і М’яч Дредбол, ведучі фестивалю

Вікторія Жуковська і М’яч Дредбол, ведучі фестивалю «Бандерштат»: У нас із М’ячем є карта України, на якій ми витираємо те чи інше місто. І ми хочемо нарешті витерти Донецьк і приїхати туди, щоб відмітити, що ми були у Донецьку. Моє дитинство, шкільні канікули, практично минули в Донецькій області. У мене спогади неймовірні про Донецьку область, і правда дуже хочеться приїхати з якимось фестивалем, і повернутися в те місто, де я провела своє дитинство.

Ми свято віримо, що цей день Незалежності 24 серпня стане дуже знаковим

І ми свято віримо, що цей день Незалежності 24 серпня стане дуже знаковим. Він стане дійсно незалежним не тільки для всієї України, а й для гарячих регіонів: для Донецької та Луганської області. І можна буде спокійно навіть наступного літа приїхати на фестиваль Незалежності на Донбас.

Сергій Жадан
Сергій Жадан
Вітання всім мешканцям Донецької та Луганської областей, незалежно від того, по який бік лінії фронту вони є

Сергій Жадан, письменник, музикант: Доброго дня всім, мене звати Сергій Жадан, я письменник, сам із Луганщини, живу в Харкові. І хочу передати вітання всім мешканцям Донецької та Луганської областей, незалежно від того, по який бік лінії фронту вони є. Побажати щастя, радості, добра і завершення цієї війни, відновлення мирного, спокійного життя і праці на користь і благо нашої з вами країни.

Андрій Хливнюк
Андрій Хливнюк

Андрій Хливнюк, музикант: Привіт усім, мене звати Андрій Хливнюк, я вокаліст гурту «Бумбокс»: маю честь і радість переказати вітання на Донбас. Будьте здорові, побачимося, сподіваюся, дуже швидко, якраз після нашої перемоги.

Сергій Мартинюк
Сергій Мартинюк

Сергій Мартинюк, соліст гурту «Фіолет», директор фестивалю «Бандерштат»: Вітаю жителів Донбасу з прийдешнім днем Незалежності. Єдине, чого від всієї душі, від нашої команди, хочу побажати – мирного неба над головою, для того, щоб кожен на своїй землі займався своєю справою, а не потерпав від війни. Ми переможемо. Вірю, що за рік, два «Фіолет», нарешті, за 10 років існування приїде з сольним концертом в Донецьк. Там і зустрінемось.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)

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