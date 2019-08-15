Трамп закликав Китай «гуманно попрацювати з Гонконгом»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай має насамперед діяти «гуманно» щодо Гонконгу, перш ніж Вашингтон і Пекін зможуть укласти торговельну угоду.

«У мене немає сумнівів у тому, що якщо президент Сі (голова КНР Сі Цзіньпін – ред.) хоче швидко і гуманно вирішити проблему Гонконгу, він може це зробити. Особиста зустріч?» – запропонував Трамп у своїй традиційній манері – через мережу Twitter.

Американський лідер також додав: «Звичайно, Китай хоче укласти угоду. Нехай вони спочатку гуманно попрацюють з Гонконгом!»

Держдепартамент США раніше оприлюднив попередження щодо поїздок до Гонконгу. В документі йдеться, що занепокоєння викликають переміщення китайських військових сил поблизу меж міста, в якому впродовж 10 тижнів тривають протести.

Пекін називає протестний рух «наближеним до тероризму» і концентрує війська та бронетранспортери поблизу міста.

Державна газета People Daily 14 серпня використовує жорсткішу риторику, закликаючи «використати меч закону» для наведення порядку.

Гонконг ніколи не був незалежною державою. У різний час він перебував під суверенітетом Китаю, Великої Британії, Японії. У 1997 році Гонконг перейшов під юрисдикцію Китаю. У той же час Гонконг до 2047 року зберігає значну автономію і формально може незалежно обирати керівника.

В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростання впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.