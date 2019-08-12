МЗС застерігає українців від участі в протестах у Гонконгу

Міністерство закордонних справ України застерігає українців від участі в протестах у Гонконгу.

«МЗС України рекомендує громадянам України зважати на надзвичайні обставини, що склалися, обмежити пересування територією Гонконгу, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у зібраннях, демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у цьому спеціальному адміністративному районі», – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві рекомендують перевірити статус авіарейсів на сайті аеропорту Гонконгу.

У випадку надзвичайних ситуацій міністерство радить невідкладно звертатися до посольства України в Китаї за телефоном «гарячої лінії» +86-137-0123-0647 або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України +38 044 238 16 57.

12 серпня аеропорт Гонконгу заявив, що скасовує всі вильоти через антиурядові протести, що тривають в основному терміналі чотири дні поспіль.

Тим часом протести в Гонконзі не вщухають протягом десяти тижнів. Вранці 12 серпня поліція презентувала водомети, які планує застосувати проти мітингарів.

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Гонконг ніколи не був незалежною державою. У різний час він перебував під суверенітетом Китаю, Великої Британії, Японії. У 1997 році Гонконг перейшов під юрисдикцію Китаю. У той же час Гонконг до 2047 року зберігає значну автономію і формально може незалежно обирати керівника.

В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростання впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.