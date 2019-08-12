Аеропорт Гонконгу скасував відправлення рейсів через протести

Міжнародний аеропорт Гонконгу заявив про скасування всіх вильотів через антиурядові протести, що тривають в основному терміналі чотири дні поспіль. Про це йдеться в заяві летовища 12 серпня.

Згідно з нею, тисячі протестувальників «серйозно відволікають» персонал, відповідальний за здійснення необхідних операцій. Аеропорт Гонконгу, який входить до складу Китаю – один із найбільш завантажених у світі.​

Тим часом протести в Гонконзі не вщухають протягом десяти тижнів. Вранці 12 серпня поліція презентувала водомети, які планує застосувати проти мітингарів.

Читайте також: «Бандитський режим»: Держдепартамент критикує Китай за розкриття даних американської дипломатки​

Гонконг ніколи не був незалежною державою. У різний час він перебував під суверенітетом Китаю, Великої Британії, Японії. У 1997 році Гонконг перейшов під юрисдикцію Китаю. У той же час Гонконг до 2047 року зберігає значну автономію і формально може незалежно обирати керівника.

В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростання впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.