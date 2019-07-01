У Гонконгу поліція почала наступ на протестувальників, які зайняли адмінбудівлю

У Гонконгу поліція почала наступ на протестувальників, частина з яких захопила будівлю Законодавчої ради. Поліцейські застосували сльозогінний газ проти демонстрантів, які перебували біля адмінбудівлі.

Раніше повідомлялося, що ввечері 1 липня влада Гонконгу виступила із заявою, в якій назвала протестувальників «заколотниками». Поліція попередила учасників протесту, що їй доведеться використовувати силу, щоб відновити порядок.

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Протести відбуваються в день 22-ої річниці повернення цієї колишньої британської колонії Китаю.

​Невдоволення протестувальників викликала спроба уряду ухвалити закон, який дозволив би екстрадицію жителів Гонконгу до материкового Китаю. Уряд призупинив зміни до законодавства на невизначений термін, але масові протести, що почалися три тижні тому, продовжуються.

Структура «одна країна, дві системи» в Китаї передбачає, що Гонконгу гарантоване право зберігати власні соціальні, правові та політичні системи впродовж 50 років після завершення британського правління в 1997 році. Однак владна Комуністична партія Китаю все частіше відступає від угоди, запроваджуючи непопулярні правові зміни.

Наразі Гонконг має угоду про екстрадицію лише з 20-ма країнами. Якщо законопроект ухвалять, влада зможе видавати жителів Гонконгу навіть урядам, з якими у автономії таких договорів немає, – з материковим Китаєм, Тайванем, Макао.

Прихильники законопроекту кажуть, що завдяки йому автономія перестане бути «притулком для злочинців». Противники вважають, що поправки можуть позбавити Гонконг частини автономії, призвести до переслідування політичних опонентів і не гарантуватимуть цілковитого дотримання прав підозрюваних у злочинах.