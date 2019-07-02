Нічні протести у Гонконгу у 10 фото

У Гонконгу ввечері 1 липня сотні протестувальників зайняли зал засідань головного законодавчого органу, Законодавчої ради. Протести відбуваються в день 22-ї річниці повернення цієї колишньої британської колонії Китаєві. Невдоволення протестувальників викликала спроба влади ухвалити закон, який дозволив би екстрадицію жителів Гонконгу до материкового Китаю. Уряд припинив зміни до законодавства на невизначений термін, але масові протести, що почалися три тижні тому, продовжуються.

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