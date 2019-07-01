Влада Гонконгу відзначає річницю повернення міста до Китаю на тлі протестів

Уряд Гонконгу відзначив 22 річницю повернення цієї колишньої британської колонії Китаю 1 липня. Водночас у місті тривають демонстрації критиків Китаю, які стверджують, що Пекін обмежує свободи Гонконгу.

Церемонія підняття прапорів пройшла вранці 1 липня в умовах посиленої безпеки. Поліцейські застосовували щити і сльозогінний газ, щоб відтіснити демонстрантів, які заблокували сусідню вулицю.

Гонконзькі урядовці та гості церемонії спостерігали за нею зсередини міського центру конференцій, а не під відкритим небом, як це буває зазвичай. Згідно з заявою уряду, глядачів вирішили розмістити в приміщенні через погоду – вранці пройшов легкий дощ.

Марш вдень 1 липня – це щорічна подія, але цього разу очікується, що до неї долучиться більше людей, ніж зазвичай, через гостру реакцію суспільства Гонконгу на останні дії уряду. Йдеться зокрема про спробу ухвалити закон, який дозволив би екстрадувати до Китаю як мешканців Гонконгу, так і іноземців.

Очільниця міста Керрі Лам заявила, що протести, в яких взяли участь сотні тисяч людей, навчили її, що вона мусить більше дослухатися до громадян Гонконгу. Демонстранти вимагають зокрема і її відставки.

Сутички між поліцією і демонстрантами почалися в червні. Двоє людей наклали на себе руки на знак протесту.

Наразі Гонконг має угоду про екстрадицію лише з 20-ма країнами. Якщо законопроект про екстрадицію ухвалять, влада зможе видавати жителів Гонконгу навіть урядам, з якими у автономії таких договорів немає, – з материковим Китаєм, Тайванем, Макао.

Прихильники законопроекту кажуть, що завдяки йому автономія перестане бути «притулком для злочинців». Противники вважають, що поправки можуть позбавити Гонконг частини автономії, призвести до переслідування політичних опонентів і не гарантуватимуть цілковитого дотримання прав підозрюваних у злочинах.