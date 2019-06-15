У Гонконгу можуть відкласти ухвалення закону про екстрадицію засуджених до Китаю – ЗМІ

Нові демонстрації заплановані в Гонконгу 15 червня на тлі повідомлень, що уряд може поступитися протестам та відмовитися від непопулярного законопроекту щодо екстрадиції обвинувачених осіб до материкового Китаю для судового розгляду, який вигнав на вулиці сотні тисяч людей.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам, як очікується, зробить заяву 15 червня, щоб відкласти виконання законопроекту після переговорів, які продовжувалися в ранкові години.

Група колишніх високопосадовців 14 червня закликала Лам не посилювати протистояння, просуваючи непопулярні законопроекти, у той час як деякі члени кабінету гонконгців запропонували їй навпаки – прискорити прийняття законопроекту.

12 червня у Гонконзі між протестувальниками та поліцією трапилися сутички. Повідомляється, що біля будівлі уряду у бік правоохоронців протестувальники кидали запальні суміші, а та у свою чергу застосовувала проти демонстрантів кийтки та сльозогінний газ.

Численні протести у Гонконзі відбувалися і на минулих вихідних. Тоді організатори повідомляли про понад мільйон учасників акцій.

Після 1997 року, коли Британія повернула місто під суверенітет Китаю, Гонконгу було гарантоване право зберігати власний соціальний, правовий та політичний лад протягом 50 років. Однак Комуністична партія Китаю намагається змінити цю ситуацію.

Наразі Гонконг має угоду про екстрадицію лише з 20-ма країнами. Якщо законопроект ухвалять, влада зможе видавати жителів Гонконгу навіть урядам, з якими у автономії таких договорів немає, – з материковим Китаєм, Тайванем, Макао.

Прихильники законопроекту кажуть, що завдяки йому автономія перестане бути «притулком для злочинців». Противники вважають, що поправки можуть позбавити Гонконг частини автономії, призвести до переслідування політичних опонентів і не гарантуватимуть цілковитого дотримання прав підозрюваних у злочинах.