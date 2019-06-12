Поліція застосувала силу до протестувальників у Гонконзі

Поліція у Гонконзі використала сльозогінний газ і кийки проти протестувальників, які вийшли 12 червня на вулиці проти ухвалення законопроекту щодо екстрадиції обвинувачених осіб до материкового Китаю для судового розгляду.

Повідомляється, що біля будівлі уряду у бік правоохоронців протестувальники також кидали запальні суміші.

Минулими вихідними у Гонконзі теж проходили масові акції протесту, які, за даними організаторів, зібрали на вулицях понад мільйон людей.

Після 1997 року, коли Британія повернула місто під суверенітет Китаю, Гонконгу було гарантоване право зберігати власний соціальний, правовий та політичний лад протягом 50 років. Однак Комуністична партія Китаю все частіше вдається до ухиляння від угоди, нав’язуючи Гонконгу непопулярні правові зміни.

На сьогодні були заплановані другі дебати щодо законопроекту про екстрадицію у 70-місній Законодавчій раді Гонконгу, що контролюється пропекінською більшістю. Але під тиском громадськості дебати не відбулися. Остаточне голосування щодо законопроекту заплановане на 20 червня.

Наразі Гонконг має угоду про екстрадицію лише з 20-ма країнами. Якщо законопроект ухвалять, влада зможе видавати жителів Гонконгу навіть урядам, з якими у автономії таких договорів немає, – з материковим Китаєм, Тайванем, Макао.

Прихильники законопроекту кажуть, що завдяки йому автономія перестане бути «притулком для злочинців». Противники вважають, що поправки можуть позбавити Гонконг частини автономії, призвести до переслідування політичних опонентів і не гарантуватимуть цілковитого дотримання прав підозрюваних у злочинах.