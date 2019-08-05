У Гонконгу розпочався загальноміський страйк

У Гонконгу 5 серпня розпочався загальноміський страйк, учасники якого наполягають на дотриманні владою Китаю положень договору про напівавтономний статус регіону. Страйк спричинив ускладнення трафіку та скасування щонайменше 100 авіарейсів у місцевому аеропорту.

Лідер Гонконгу Керрі Лам заявила, що акції протесту призводять до «дуже небезпечної ситуації» та ставлять під загрозу його статус міста на тлі погроз Пекіна надіслати війська для придушення демонстрацій.

«Такі масштабні порушення… серйозно підірвали закон і порядок Гонконгу і підштовхують наше місто, яке ми всі любимо… на межу дуже небезпечної ситуації», – відзначила Лам.

Структура «одна країна, дві системи» передбачає, що Гонконг має право зберігати власну соціальну, правову та політичну системи впродовж 50 років після 1997 року, коли відбулася передача міста під владу Пекіна з правління Великої Британії. Однак Комуністична партія Китаю все більше відступає від угоди шляхом насильства через непопулярні юридичні зміни.

Протести в Гонконзі тривають від червня після того, як влада ініціювала законопроект про екстрадицію в материковий Китай. На вулиці виходили до мільйона людей.

Противники законопроєкту вважають, що він може бути використаний для передачі в руки китайського правосуддя дисидентів і несправедливо переслідуваних людей.

Після масових протестів влада заявила, що зупиняє впровадження законопроєкту, мітингувальники ж вимагали повністю від нього відмовитися.