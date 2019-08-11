У Гонконзі десятий тиждень поспіль тривають акції протесту

У Гонконзі 10 і 11 серпня відбулися дозволені і недозволені владою мітинги з вимогами притягти до відповідальності міську адміністрацію і припинити поліцейське насильство щодо демонстрантів. Тисячі жителів Гонконгу десятий тиждень поспіль протестують проти політики влади міста, яку вважають прокитайською.

11 серпня поліція застосувала сльозогінний газ для розгону маніфестантів у двох районах міста. У цей час тривала триденна маніфестація в гонконгському міжнародному аеропорту під гаслом «Свободу Гонконгу».

Китай різко засуджує протести в Гонконзі. Влада КНР, зокрема, чинить тиск на гонконзькі компанії, щоб ті застосовували санкції відносно своїх співробітників, які беруть участь в опозиційних акціях, повідомляє «Німецька хвиля».

Гонконг ніколи не був незалежною державою. У різний час він перебував під суверенітетом Китаю, Великої Британії, Японії. У 1997 році Гонконг перейшов під юрисдикцію Китаю. У той же час Гонконг до 2047 року зберігає значну автономію і формально може незалежно обирати керівника.