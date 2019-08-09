«Бандитський режим»: Держдеп критикує Китай за розкриття даних американської дипломатки

Державний департамент Сполучених Штатів назвав Китай «бандитським режимом» після того, як китайські ЗМІ поширили фотографії та особисті дані американської дипломатки, котра зустрічалася з лідерами студентського продемократичного протесту в Гонконгу. Такий коментар озвучила речниця Державного департаменту Морган Ортагус.

«Я не думаю, що витоки приватної інформації американських дипломатів, їхніх фото, імен їхніх дітей… не думаю, що це офіційна форма протесту. Це дії бандитського режиму», – заявила Ортагус під час брифінгу.

Таким чином вона прокоментувала публікацію в гонконгській газеті Ta Kung Pao – видання оприлюднило фотографію американської дипломатки, ідентифікованої як співробітниця політичного відділу консульства Джулі Іаде. На фото вона розмовляє з лідерами студентського протесту в дорогому готелі.

Матеріал вийшов під заголовком «Втручання іноземних сил».

Така різка оцінка з боку чиновниці США пролунала на тлі дедалі більшої напруги між Вашингтоном та Пекіном зокрема через торгівельну війна та змагання за військовий вплив на західну частину Тихого океану.

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Своєю чергою, міністерство закордонних справ Китаю звернулося до Вашингтону з проханням пояснити спілкування дипломатів із представниками протестів. 8 серпня китайський МЗС закликав США «негайно і чітко відмежуватися від різноманітних антикитайських заколотників» та «негайно припинити втручання у внутрішні справи Гонконгу».

Раніше представники Державного департаменту у коментарях інформаційному агентству AFP обстоювали коректність дій своїх дипломатів, заявляючи, що американські чиновники «регулярно зустрічаються з широким колом людей по всьому Гонконгу та Макау».

В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростаючого впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.