У США стався обвал на ринку акцій на тлі торгової війни з Китаєм

На американських біржах 5 серпня відбулося найбільше в 2019 році падіння курсів акцій. Індекс S&P500, до якого входять 500 найбільших американських компаній, впав на 3 відсотки, індекс Dow Jones – на 2,9 відсотка, Nasdaq – на 3,5 відсотка.

Це сталося на тлі продовження торговельної війни Китаю та США і падіння китайської національної валюти, юаня, до рівня понад 7 юанів за 1 долар. Це найбільше здешевлення юаня в межах одного торговельного дня за 10 років, резидент США Дональд Трамп одразу ж звинуватив Китай в «маніпуляції валютою». Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив 5 серпня, що Вашингтон співпрацюватиме з Міжнародним валютним фондом для усунення недобросовісної конкуренції з боку Пекіна.

5 серпня стало відомо також, що Китай призупинив закупівлі сільськогосподарської продукції США. До цих кроків Пекін вдався на тлі заяв Трампа з погрозами запровадити додаткові мита на китайський імпорт в США на суму близько 300 мільярдів доларів.

Зниження фондових індексів спричинило і падіння цин на сировину. Зокрема, нафта марки Brent уночі 6 серпня падала нижче 60 доларів за барель, що є одним із найнижчих показників упродовж 2019 року.