Міністр оборони США різко розкритикував Китай

Міністр оборони США Марк Еспер піддав різкій критиці китайську владу, дії якої в Індо-Тихоокеанському регіоні назвав «дестабілізаційними».

Еспер перебуває в своєму першому закордонному турне. Виступаючи 4 серпня перед журналістами в Сіднеї разом із держсекретарем США Майком Помпео, голова Пентагону заявив про «рішуче несприйняття» Вашингтоном «агресивної поведінки» Китаю.

Еспер і Помпео відзначили, що Китай займається мілітаризацією островів у Південно-Китайському морі. Керівник оборонного відомства США наголосив, що Вашингтон не має наміру сидіти склавши руки, поки Китай намагається «змінити співвідношення сил в регіоні в свою користь за рахунок інших».

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон з 1 вересня підвищить мита на товари з Китаю на 10 відсотків – на суму 300 мільярдів доларів.