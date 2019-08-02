Трамп оголосив про нові мита на товари з Китаю

Вашингтон з 1 вересня підвищить мита на товари з Китаю на 10 відсотків – на суму 300 мільярдів доларів. Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

Він додав, що нові мита не торкнуться товарів, на які вже введені 25-відсотковий збір.

Трамп повідомив, що американська делегація нещодавно повернулася з переговорів з Китаєм. Глава Білого дому назвав зустріч конструктивною. Однак президент висловив жаль через бажання Пекіну домогтися зміни умов торгової угоди.

За словами Тпампа, Китай раніше зобов’язався закупити американську сільськогосподарську продукцію в більших обсягах, але так і не зробив цього. При цьому президент США висловив надію на продовження діалогу.

Трамп звинуватив Китай в недобросовісній торговельній політиці і закритті своїх ринків для американських компаній. Він заявив про 25-відсоткові мита на весь китайський імпорт у США обсягом у близько 300 мільярдів доларів. Китай відповів митами на американські товари.